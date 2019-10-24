Участник акции «Он нам не царь» подал иск на 2 млн к Минфину

Участник акции «Он нам не царь» подал иск на 2 млн к Минфину
Активист потребовал 2 млн рублей "за «незаконное головное преследование".Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Активист Михаил Цакунов подал иск к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Цакунов просит 2 млн рублей, сообщили gazeta.spb.ru в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Третьим лицом по данному делу проходит Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Дзержинского районного суда по делу Михаила Цакунова. Ранее его обязали выплатить штраф 100 тыс. рублей за нападение на полицейского.

Напомним, 5 мая 2018 года Михаил Цакунов участвовал в несанкционированной акции «Он нам не царь» в Петербурге. По версии следствия, мужчина в ходе задержания выбил зуб полицейскому. Это произошло во время падения, когда сотрудник правоохранительных органов потянул Цакунова за куртку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржца Михаила Цакунова арестовали на два месяца по обвинению в применении насилия в отношении полицейского на акции 5 мая.

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