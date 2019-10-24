Глазьев: За последние 30 лет из России вывели около 1 трлн долларов

Глазьев: За последние 30 лет из России вывели около 1 трлн долларов
Сергей Глазьев. Фото: официальный сайт политика

За последние 30 лет отток капитала из России составил около 1 трлн долларов. Об этом заявил бывший советник президента по экономическим вопросам и действующий министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

По его словам, причиной такого масштабного вывода капитала из России стала макроэкономическая политика, рекомендованная Международным валютным фондом (МВФ), сообщает ТАСС.

Он отметил, что Африка также понесла большие потери из-за рекомендаций МВФ.

«Конечно, Африку эксплуатировали намного дольше, а мы в этой финансово-экономической среде живем всего 30 лет», — заявил Глазьев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сергей Глазьев считает, что в падении курса рубля виноват ЦБ. Основным фактором, оказавшим влияние на падение курса рубля, стало «неисполнение Центральным банком своих конституционных обязанностей» по обеспечению устойчивости курса национальной валюты, заявил РБК в кулуарах Восточного экономического форума помощник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев.

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