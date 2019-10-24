На трассе «Кола» сотрудники ДПС открыли стрельбу во время погони за нарушителем ПДД

Автомобиль нарушителя. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти

Автомобиль нарушителя. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти

Утром 24 октября на трассе «Кола» задержали водителя Volkswagen за нарушение правил ПДД.

Во время погони пришлось открыть огонь.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, нарушителя заметили около 04:30. На законное требование сотрудников ДПС остановиться водитель нажал на газу и пытался скрыться.

Его преследовали от центра Петербурга до трассы «Кола».

На 19 километре был открыть огонь из табельного оружия. Это заставило нарушителя остановиться.

В отношении водителя составили двенадцать протоколов об административных правонарушениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники петербургской полиции занимаются поисками водителя, который катался по городу, не только нарушая правила дорожного движения, но и пытался сбить инспектора ДПС.