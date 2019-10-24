На трассе «Кола» сотрудники ДПС открыли стрельбу во время погони за нарушителем ПДД

Утром 24 октября на трассе «Кола» задержали водителя Volkswagen за нарушение правил ПДД.
Во время погони пришлось открыть огонь.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, нарушителя заметили около 04:30. На законное требование сотрудников ДПС остановиться водитель нажал на газу и пытался скрыться.
Его преследовали от центра Петербурга до трассы «Кола».
На 19 километре был открыть огонь из табельного оружия. Это заставило нарушителя остановиться.
В отношении водителя составили двенадцать протоколов об административных правонарушениях.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники петербургской полиции занимаются поисками водителя, который катался по городу, не только нарушая правила дорожного движения, но и пытался сбить инспектора ДПС.