Проверка таксистов поставила подъезд к Пулково в пробки

В Петербурге профилактический рейд «Нелегальное такси» провели на дороге к аэропорту Пулково. Проверка поставила трассу, ведущую к терминалу, в пробки.

Из-за пробок пассажиры были вынуждены выходить из автомобилей и бежать с чемоданами по дороге.

«А нельзя было такую проверку устроить на выезде? Люди бы на рейс не опаздывали и с чемоданами не бегали по дороге», — сетуют горожане в соцсетях.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение было затруднено от поворота с Пулковского шоссе, далее — по дороге к аэропорту. Сейчас трасса разгружена. Рейд на участке завершен.

Будет ли операция по ловле таксистов-нелегалов на подъезде к Пулково проведена повторно, в УГИБДД по Петербургу ответить затруднились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция проверила таксистов в Приморском районе Петербурга.