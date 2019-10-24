В Петербурге увеличат плату за пользование парковками

В 2020 году в Петербурге вырастет стоимость платной парковки. Часовая стоянка обойдется максимум в 122 рубля 98 копеек.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Документ устанавливает тарифы для парковок на региональных дорогах общего пользования. На частные парковки действие постановления не распространяется.

Максимальная стоимость парковки мопеда или мотоцикла составит 36 рублей 89 копеек. Для других категорий транспорта тариф установлен на уровне 186 рублей 46 копеек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начнут взимать штрафы за нарушения в зоне платной парковки. Городские власти намерены подписать с Главным управлением МВД соглашение о передаче персональных данных. Сейчас город не имеет возможности начислять штрафы из-за отсутствия доступа к базам автовладельцев ГИБДД и ГУ МВД.