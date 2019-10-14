Смольный и МВД договорились о штрафах на платных парковках

В Петербурге начнут штрафовать за нарушения на платных парковках. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

В Петербурге начнут штрафовать за нарушения на платных парковках. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

Правительство Петербурга и Главное управление МВД готовы подписать соглашение о передаче персональных данных автомобилистов. Это позволит взимать штрафы за нарушения в зоне платной парковки.

О достижении договоренностей сообщил вице-губернатор Евгений Елин 14 октября. Вступить в силу новые правила должны в течение года.

«Подобное соглашение, которое это регулирует, подготовлено. Мы считаем, что оно будет подписано», — приводит слова Елина «Коммерсантъ».

Елин выразил надежду на то, что подписать соглашение удастся до конца года.

До его заключения Петербург не может начислять штрафы, так как у правительства нет доступа к базам автовладельцев ГИБДД и ГУ МВД.

Об инициативе стало известно в августе 2019 года. Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов сообщил, что власти работают над запуском системы взимания штрафов за нарушения на платных парковках.