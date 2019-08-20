За нарушения на платных парковках в Петербурге начнут штрафовать к осени

Батанов рассказал о штрафах за нарушения на платных парковках. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Батанов рассказал о штрафах за нарушения на платных парковках. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге планируют запустить систему взимания штрафов за нарушения на платных парковках. Первые штрафы автовладельцы, вероятно, получат уже в августе-сентябре 2019 года.

О нововведении рассказал вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

«Работаем, скоро заработает, будем собирать штрафы», — приводит слова Батанова «Коммерсантъ«.

Детали того, как будет устроена система взимания штрафов, вице-губернатор не сообщил.

Сейчас город не имеет возможности взимать штрафы при нарушении правил стоянки на платных парковках. Проблема состоит в том, что у правительства нет доступа к базам автовладельцев ГИБДД и ГУ МВД за неимением соответствующего соглашения.

Из-за правовой неопределенности в Петербурге массово нарушаются правила пользования платными парковками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 2018 года доходы от городских и перехватывающих стоянок в Петербурге выросли на 43%.