За нарушения на платных парковках в Петербурге начнут штрафовать к осени

В Петербурге планируют запустить систему взимания штрафов за нарушения на платных парковках. Первые штрафы автовладельцы, вероятно, получат уже в августе-сентябре 2019 года.
О нововведении рассказал вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.
«Работаем, скоро заработает, будем собирать штрафы», — приводит слова Батанова «Коммерсантъ«.
Детали того, как будет устроена система взимания штрафов, вице-губернатор не сообщил.
Сейчас город не имеет возможности взимать штрафы при нарушении правил стоянки на платных парковках. Проблема состоит в том, что у правительства нет доступа к базам автовладельцев ГИБДД и ГУ МВД за неимением соответствующего соглашения.
Из-за правовой неопределенности в Петербурге массово нарушаются правила пользования платными парковками.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 2018 года доходы от городских и перехватывающих стоянок в Петербурге выросли на 43%.