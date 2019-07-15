С 2018 года доходы от парковок в Петербурге выросли на 43%

С 2018 года доходы от городских и перехватывающих стоянок выросли на 43%. Тем не менее, Петербург все еще отстает по развитию парковочного пространства, считает вице-губернатор Эдуард Батанов.

Петербург обогнал Москву по автомобилизации населения. В городе на тысячу жителей приходится 321 машина. В столице этот показатель равен 298 на тысячу.

«А вот по развитию парковочного пространства мы сильно отстаём», – отметил Батанов.

Вице-губернатор поручил разработать долгосрочную целевую программу развития единого парковочного пространства в Петербурге. В частности, необходимо внедрить дополнительные платежные сервисы.

Сейчас в Петербурге ёмкость зоны платной парковки составляет 2 тыс. 799 мест. В городе организовано 15 перехватывающих автостоянок и 17 городских. Для сравнения, в Москве ёмкость доходит до 81 тыс. 500 машиномест и организовано 47 перехватывающих и 75 плоскостных парковок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что депутат Госдумы РФ Виталий Милонов попросил вернуть бесплатные парковочные места у аэропорта Пулково.