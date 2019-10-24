На Литейном пешеход сделал вид, что его сбил автомобиль

Мужчина накинулся на автомобиль и упал. Люди считают, что он хочет получить компенсацию с водителя.

Все случилось сегодня, 24 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Недоавария произошла на перекрестке Литейного и Чайковского. Мужчина, пишет свидетель в посте, «бросился в задний правый бок «Митсубиши». После он лег на асфальт, делая вид, что получил травмы и не может подняться самостоятельно. Петербуржец уверен, что он симулянт и на самом деле с ним все в порядке.

«Наблюдал этот цирк воочию. Водитель — перепуганная женщина. Свои контакты оставил»,

— сообщает автор текста.

Уточняется, что на место уже вызвали сотрудников правоохранительных органов, которым предстоит разобраться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что две легковушки остановили движение на дамбе. Авария произошла около часа назад на мосту С-2 по Невской стороне, на внутреннем кольце КАДа.