В Петербурге угнали автомобиль у пилота

В Петербурге угнали автомобиль у пилота
Полиция разыскивает пропавший "Форд Фокус". Фото: https://pixabay.com/

Во Фрунзенском районе Северной столицы угнали «Форд Фокус», принадлежащий пилоту, сотруднику одной из авиакомпаний.

46-летний мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже автомобиля 19 сентября 2019 года. «Форд Фокус» угнали со двора одного из домов по Софийской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Материальный ущерб, нанесенный похитителями авто, пострадавший пилот оценил в 454 тысячи рублей.

На данный момент полиция Петербурга занимается розыском злоумышленников и пропавшего транспортного средства. Об инциденте gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что 23 октября задержали жителя города Отрадное, который обвиняется в угоне трех автомобилей марки «Форд Фокус». Мужчину поймали с поличным на Дунайском проспекте.

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