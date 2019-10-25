Планшет Lenovo дешевле 6000 рублей вышел на российский рынок

В России начали продавать новый бюджетный планшет Lenovo Tab M7. Его версия с Wi-Fi модулем стоит меньше 6 тысяч рублей. Модель с 3G можно купить за 6490 рублей, а с LTE — за 6990 рублей.

Новый планшет Lenovo в версиях с Wi-Fi и 3G модулями работает на базе процессора MediaTek MT8321, а в версии с LTE — на базе MediaTek MT8765B. В версиях с Wi-Fi или 3G планшет имеет 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб внутренней, а с модулем LTE — 2 Гб оперативной и 16 Гб внутренней памяти.

Новинка оснащена семидюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1024х600 пикселей а также уменьшающей нагрузку на глаза технологией TÜV Eye Comfort.

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