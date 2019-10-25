Huawei предлагает протестировать Huawei Assistant и получить за это бесплатно флагман P30 Pro

Новинка обеспечивает глобальный поиск, мгновенный доступ к избранным ярлыкам, SmartCare с контекстными карточками, а также новостную ленту Huawei Newsfeed. Фото: huaweimobileservices.com

Новинка обеспечивает глобальный поиск, мгновенный доступ к избранным ярлыкам, SmartCare с контекстными карточками, а также новостную ленту Huawei Newsfeed. Фото: huaweimobileservices.com

Несколько месяцев назад компания Huawei представила аналог приложения Google. Теперь сервис Huawei Assistant стал доступен для загрузки обладателям смартфонов на основе Android.

Пользователям Huawei или Honor предлагается протестировать раннюю версию. Сервис будет доступен данным телефонам с фирменной оболочкой EMUI версии 9.1 и выше.

Отважным тестерам компания предлагает поощрение – еженедельно среди участников будет разыгрываться флагман P30 Pro. Тестерам также нужно рассказать о своих впечатлениях. Оставить свой комментарий можно на официальном сайте или в социальных сетях. Другая информация доступна на официальном сайте компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о презентации смартфона Huawei. Две новинки были представлены в Мюнхене.