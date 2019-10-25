В Гатчине прошел крестный ход в честь святынь с острова Мальта, автомобилисты возмущены

Церковное шествие, ради которого в Гатчине перекрыли улицу, вызвало огромные пробки и негодование автомобилистов.

В четверг, 24 октября, в Гатчине состоялся крестный ход. Торжественное событие посвящено 220-летию перенесения Гатчинских святынь с острова Мальта. Святыни включают в себя части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна Крестителя, сообщается на официальном сайте Гатчинской епархии.

Однако владельцы автомобилей не оценили важность момента. Крестный ход стартовал в 17:00 и перекрытая в час пик дорога стала причиной негодования интернет-пользователей. Многочисленные жалобы собрались под публикацией в группе «Подслушано Гатчина». Пробка длиной около 5 километров в обе стороны не на шутку расстроила водителей.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что крестный ход в Кронштадте повлияет на дорожное движение города.