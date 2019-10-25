Пропавший спасатель отряда «Экстремум» из Петербурга найден живым

Бывший командир поисково-спасательного отряда «Экстремум» Сергей Солопат найден живым в Лужском районе Ленинградской области. Его искали трое суток.

Поиском пропавшего занимались его коллеги и волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Днем 25 октября они сообщили в соцсетях о том, что Солопат найден живым. Его нашли возле ж/д станции Мшинская в Лужском районе.

Как сообщает «Мойка78», ссылаясь на данные поисковиков, мужчину повезли домой. Его состояние и подробности пропажи не сообщают поисковики отказались комментировать по этическим соображениям.

Сергей Солопат числился пропавшим с 22 октября. Он вышел из дома, добрался до станции метро «Ленинский проспект» около часа дня и направился в торону бульвара Новаторов, после чего перестал выходить на связь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продолжают искать пропавшего спасателя-поисковика.