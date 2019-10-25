Путепровод в Красном селе испытали на прочность КамАЗами

В Петербурге провели испытания на прочность путепровода в Красносельском районе под нагрузкой.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, транспортный обход проверили на прочность под нагрузкой. Испытания провели с целью проверки состояния главных несущих элементов моста. По путепроводу проехали четыре самосвала с грузом. Их общий вес составил 120 тонн.

Строительство путепровода длиной в 150 метров составила 3,14 млрд рублей. Путепровод имеет 4-6 полос движения. Его построили для увеличения пропускной способности городской сети Красного села.

Первые автомобили проедут по путепроводу в конце этого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к реконструкции Цимбалинского путепровода приступят в 2021 году.