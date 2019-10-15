К реконструкции Цимбалинского путепровода приступят в 2021 году

Цимбалинский путепровод был построен более 100 лет назад. Последняя реконструкция проводилась в 1980-х. Фото: Google View

Цимбалинский путепровод был построен более 100 лет назад. Последняя реконструкция проводилась в 1980-х. Фото: Google View

Специалисты начнут разработку проекта в ближайшее время. Расходы по подготовке необходимой документации возьмет на себя РЖД.

Планируется, что Цимбалинский путепровод, реконструкция которого начнется в 2021 году, станет четырехполосным. Кроме того, его намерены продлить с целью последующей укладки железнодорожных путей по маршруту Петербург — Колпино. Также, в проекте путепровода значительно расширены подъездные пути.

Общая стоимость проведения работ составит около 4,5 миллиардов рублей. Финансирование поделили пополам: 50% необходимых средств выделит РЖД, оставшуюся часть проспонсирует СПБ ГБУ «Мостотрест».

На данный момент обсуждаются возможные схемы движения для транспорта на время закрытия путепровода.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что РЖД и правительство Петербурга подписали договор о совместном ремонте Цимбалинского путепровода.