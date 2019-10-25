Глава Киришского лесничества отправлен под домашний арест

Под домашний арест отправлен и его заместитель - главный лесничий. Фото: Pixabay

Под домашний арест отправлен и его заместитель - главный лесничий. Фото: Pixabay

В Ленобласти продолжается расследование уголовного дела по факту получения взятки в особо крупном размере.

По подозрению в получении взятки задержаны директор Киришского лесничества — филиала ЛОГКУ «Ленобллес» и его заместитель — главный лесничий, сообщили gazeta.spb.ru в Следственном комитет по Ленобласти.

Как полагает следствие, они узнали о незаконной вырубке леса и потребовали у генерального подрядчика 5 млн рублей за «молчание».

Подозреваемые, зная о незаконной вырубке леса, совершенной на территории Ирсовского, Андреевского и Осничевского участков, потребовали взятку с представителя генподрядчика.

По версии следствия, часть взятки в размере 250 тыс. рублей была получена через посредников.

Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня оба отправлены под домашний арест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что работник Киришского лесничества задержан по подозрению во взятке в 5 млн рублей.