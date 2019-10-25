Водитель, удиравший от экипажей ДПС, сознался, что купил права за 80 тыс. рублей

Водитель Volkswagen, удиравший от экипажей ДПС в течение часа, признался, что купил права.

Он признался, что купил права за 80 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ (подделка), сообщается в группе «Дорожный инспектор Петербурга» «Вконтакте».

Выяснилось, что за рулем находился уроженец Узбекистана, мужчина 1995 года рождения.

Напомним, утром 24 октября на трассе «Кола» задержали водителя Volkswagen за нарушение правил ПДД. Во время погони сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, нарушителя заметили около 04:30. На законное требование сотрудников ДПС остановиться водитель нажал на газу и пытался скрыться. Его преследовали от центра Петербурга до трассы «Кола». На 19 километре был открыть огонь из табельного оружия. Это заставило нарушителя остановиться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге полиция со стрельбой гналась за мигрантами на «Фольксвагене», которые ограбили случайную прохожую.