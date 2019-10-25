В Петербурге возбудили уголовное дело после жестокой расправы над кроликом

Прокуратура заинтересовалась видео с жестоким убийством кролика.

Как сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга, жители Красносельского района, среди которых находился несовершеннолетний, в ванной комнате одной из квартир жестоко убили кролика. При этом весь процесс жесткого убийства снимался на смартфон.

После расправы они приготовили и съели кролика, а видео выложили в Интернет.

Материалы проверки направлены в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 21 октября из поселка Новый Учхоз Ленобласти в ветеринарную клинику Сотникова в тяжелом состоянии доставили раненную дробью бездомную собаку. На теле собаки лоскутами болтались кожа и мясо.