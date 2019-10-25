Суд отправил в СИЗО стрелявшего в полицейского петербуржца

По решению суда он будет находиться под стражей до 23 декабря 2019 года. Фото: Pixabay

По решению суда он будет находиться под стражей до 23 декабря 2019 года. Фото: Pixabay

Невский районный суд Петербурга арестовал Андрея Бурова.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Бурова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — сообщили gazeta.spb.ru в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, он выстрелил из самодельного оружия сотруднику полиции в грудь в квартире одного из домов на улице Шотмана. Пострадавшего госпитализировали.

По решению суда он будет находиться под стражей до 23 декабря 2019 года.

Обвиняемый просил подписку о невыезде, сказав, что он признает вину, но не согласен с квалификацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что даже стрельба по колесам не помогла полиции задержать водителя, пытавшего сбить инспектора ДПС.