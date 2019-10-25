В Ленобласти заметили оленя-альбиноса

В лесу в районе посёлка имени Морозова во Всеволожском районе Ленобласти местные жители случайно заметили оленёнка-альбиноса, который гулял совсем один.

«Встреча в лесу с малышом оленёнком», — сообщила местная жительница и опубликовала видео с милым олененком.

Зверек совсем не испугался людей и подходил к ним на довольно близкое расстояние.

Родителей олененка поблизости не заметили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью на Гренадерскому мосту заметили разгуливающую лису. Лиса гуляла по пустой трассе. Однако при виде света фар автомобиля она убежала.