В Ленобласти заметили оленя-альбиноса

В Ленобласти заметили оленя-альбиноса
Олень-альбинос. Фото: скрин Instagram

В лесу в районе посёлка имени Морозова во Всеволожском районе Ленобласти местные жители случайно заметили оленёнка-альбиноса, который гулял совсем один.

«Встреча в лесу с малышом оленёнком», — сообщила местная жительница и опубликовала видео с милым олененком.

Зверек совсем не испугался людей и подходил к ним на довольно близкое расстояние.

Родителей олененка поблизости не заметили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью на Гренадерскому мосту заметили разгуливающую лису. Лиса гуляла по пустой трассе. Однако при виде света фар автомобиля она убежала.

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В Ленобласти заметили оленя-альбиноса
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