Ночью по Гренадерскому мосту гуляла лиса

Ночью по Гренадерскому мосту гуляла лиса
Лиса на Гренадерском мосту. Фото: vk.com/unreleased_dtp стоп-кадр

Ночью на Гренадерскому мосту заметили разгуливающую лису.

Лиса гуляла по пустой трассе. Однако при виде света фар автомобиля она убежала. Лиса перебегала дорогу, водитель успел вовремя среагировать и затормозить.

Очевидцы опубликовали видео с лисой на Гренадерском мосту «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Смольном предупредили о кабанах, которые частенько стали заходить в город в поисках пропитания. На этой неделе жители Петербурга стали замечать в черте города кабанов, один из них попал под колеса автомобиля на Парашютной улице.

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Ночью по Гренадерскому мосту гуляла лиса
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