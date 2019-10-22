Ночью по Гренадерскому мосту гуляла лиса

Ночью на Гренадерскому мосту заметили разгуливающую лису.
Лиса гуляла по пустой трассе. Однако при виде света фар автомобиля она убежала. Лиса перебегала дорогу, водитель успел вовремя среагировать и затормозить.
Очевидцы опубликовали видео с лисой на Гренадерском мосту «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Смольном предупредили о кабанах, которые частенько стали заходить в город в поисках пропитания. На этой неделе жители Петербурга стали замечать в черте города кабанов, один из них попал под колеса автомобиля на Парашютной улице.