В Смольном предупредили о кабанах, которые наведываются в Петербург в поисках пищи

В Смольном предупредили о кабанах, которые наведываются в Петербург в поисках пищи
Кабаны. Фото: Комитет по природопользованию Петербурга

В Смольном предупредили о кабанах, которые частенько стали заходить в город в поисках пропитания.

На этой неделе жители Петербурга стали замечать в черте города кабанов, один из них попал под колеса автомобиля на Парашютной улице.

«Появление в пределах города может быть вызвано рядом причин. Во-первых, они беспрепятственно перемещаются из зеленой зоны Ленинградской области в зеленую зону Санкт-Петербурга. Во-вторых, кабаны в поисках пищи способны преодолевать многокилометровые расстояния», — рассказал начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Комитета по природопользованию Николай Ахматович.

В Комитете по природопользованию призывают водителей соблюдать скоростной режим на автодорогах, быть внимательными в темное время сутоки до рассвета, когда кабаны особенно активно перемещаются. Обращать внимание на предупреждающие знаки «Дикие животные» и «Зона действия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дикие кабаны снова навестили Петербург: животные были замечены на Ярославском проспекте.

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