В США олень убил охотника, который в него выстрелил

В США охотник погиб, после того, как на него напал олень.

Инцидент произошёл рядом с городом Йелвилл. Как сообщает, iHeartRadio, 66-летний мужчина выстрелил в оленя из ружья.

Охотник подошел к оленю, чтобы убедиться, что тот мертв. В этот момент животное напало на охотника. Мужчина получил несколько колотых ран, в результате чего скончался уже в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в лесу в районе посёлка имени Морозова во Всеволожском районе Ленобласти местные жители случайно заметили оленёнка-альбиноса, который гулял совсем один.