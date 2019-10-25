Поход в кино закончился для петербурженки падением со второго этажа

Девушка посмотрела вниз и в этот момент равновесие ее подвело. Фото: Pixabay

Девушка посмотрела вниз и в этот момент равновесие ее подвело. Фото: Pixabay

Жительница Петербурга получила серьёзные травмы после похода в кино.

Инцидент произошел вечером 25 октября. В торговом центре на улице Савушкина упала с высоты 22-летняя девушка, сообщает «Фонтанка».

Как пишет издание молодая особа во время сеанса пила алкоголь. Когда фильм закончился, она вышла из зала и последовала по второму этажу торгового центра.

Девушка посмотрела вниз и в этот момент равновесие ее подвело. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на станции «Невский проспект» на рельсы упала женщина. Ради спасения пассажирки сотрудникам метро пришлось полностью обесточить Московско-Петроградскую линию.