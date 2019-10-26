Стало известно, в какие костюмы россияне наряжаются на Хэллоуин

Жители России начали готовиться к самому мистическому празднику года – Хэллоуину. Россияне заказывают аксессуары, грим и костюмы.

О самых популярных образах в настоящем году рассказали в интернет-магазине Ozon, где изучили заказы клиентов. Оказалось, что большинство заказчиков предпочитает образ Джокера.

Специалисты отметили, что россияне скупают балаклавы, маски, а также красящий спрей для волос зеленого цвета. Кроме того, почти в каждом заказе присутствуют ажурные маски, кошачьи уши и крылья ангела. Реже встречались линзы и черные губные помады.

Нашлись и те, кому ближе «светлая сторона». Такие жители заказывали красочные костюмы животных, ободки с ушками и другие аксессуары, которые увеличили продажи данных товаров на 125%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о Хэллоуине в Северной столице. Петербуржцы рассказали, как готовились к празднику.