На Коломяжском проспекте произошло смертельное ДТП с маршруткой

На Коломяжском проспекте произошло смертельное ДТП с маршруткой
Полиция устанавливает обстоятельства аварии. Фото: https://vk.com/spb_today

В результате столкновения каршерингового автомобиля и маршрутки два человека погибли, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла на пересечении Коломяжского проспекта и Парашютной улицы в субботу, 26 октября, около полуночи. О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автобус столкнулся с каршеринговым Hyundai Solaris, который поворачивал налево. В результате столкновения легковушка врезалась в стоящую Audi A3. Авария стала причиной смерти двух человек, еще один получил тяжелые травмы. Однако точной информации о пострадавших, равно как и об обстоятельствах ДТП пока неизвестны.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в субботу, 26 октября движение по Мурманскому шоссе и Кольцевой автодороге парализовали несколько ДТП.

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