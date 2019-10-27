Петербурженка купила батон с зубом со штифтом

Женщина чуть не проглотила его, но вовремя опомнилась. Сейчас она ищет хозяина.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем рассказала петербурженка в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Наш дом — Гражданка | Калининский район | СПб». Женщина выложила фотографию, а также поделилась своей историей. Она пишет, что купила батон в «Карусели» и, когда начала есть ее, обнаружила зуб со шрифтом.

«Содержимое чуть не проглотила. Испугалась»,

— заверила она.

Женщина подчеркнула, что готова вернуть находку хозяину. В комментариях пока что такового не нашлось, зато многие принялись шутить, что и вряд ли найдется – мол, пекарь уже спекся.

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