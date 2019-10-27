Исследователи нашли новый антибиотик в почве тропического леса

Исследователи нашли новое противомикробное вещество. Находка была обнаружена в тропическом лесу.

Ученые выяснили, что данный антибиотик позволит защитить растения и людей от опасных бактерий. Как сообщает Molecules, открытие может помочь в разработке средств для лечения грибковых инфекций и в борьбе против бактерий, выработавших резистентность к антибиотикам.

Специалисты также отметили, что резистентность к антибиотикам является одной из главных мировых проблем в настоящее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что кошки преданнее собак. Ученые выяснили это в результате проведенного исследования. Оказалось, что коты сильнее привязываются к хозяевам, чем собаки.