Ученые выяснили, что кошки преданнее собак

Ученые выяснили, что кошки преданнее собак
Оказывается, кошки очень привязываются к своим хозяевам. Фото: https://pixabay.com/

Согласно недавно проведенным исследованиям, кошки в той же степени, что и собаки, — а может быть и больше, — привязываются к человеку.

Ученые выяснили это с помощью эксперимента. В этом им помогли 79 котят и 38 взрослых особей. В специальной комнате хозяева проводили время со своими животными, а затем покидали помещение. Спустя некоторое время люди возвращались. Все происходящее записывалось на видео, что позволило отследить реакцию питомцев.

Ранее такой же эксперимент проводили с обезьянами и собаками. Среди последних 61% выказали привязанность к хозяну. В сравнении с ними, показатели кошек были даже выше. Их результаты оказались сопоставимы с привязанностью младенцев.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Российской кинологической федераци рассказал, каким должен быть рацион собак.

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