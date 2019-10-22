Кинолог рассказал, чем следует кормить собак

Кинолог рассказал, чем следует кормить собак
Важно соблюдать полноценный состав корма. Фото: Pixabay

Кинолог рассказал, что собак можно как кормить специальными промышленными кормами, так и натуральными продуктами.

При этом он отметил, что важно соблюдать полноценный состав корма.

«Здоровая собака достаточно неприхотлива по отношению к корму, главное — чтобы он был полноценный по составу», — рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщает РИА «Новости».

При выборе подходящего промышленного корма в первую очередь нужно учитывать состояние питомца (вес, качество и блеск шерсти, активное поведение). Второй критерий это цена корма.

При выборе корма для собак с чувствительным пищеварением и просто больных лучше обратиться к ветеринарным врачам-диетологам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Гильдии каскадеров и бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков высказался по поводу советов МЧС о том, как следует себя вести при нападении агрессивной собаки. По словам кинолога, все зависит от породы собаки, поэтому произнесение твердым голосом команд «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!» могут не помочь.

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