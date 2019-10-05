Кинологи прокомментировали советы МЧС о способах остановить агрессивную собаку

Президент Гильдии каскадеров и бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков высказался по поводу советов МЧС о том, как следует себя вести при нападении агрессивной собаки.

По словам кинолога, все зависит от породы собаки, поэтому произнесение твердым голосом команд «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!» могут не помочь.

«Если человек пойдет на вас нападать, а вы ему скажете: «Нельзя», он все равно будет продолжать то же самое делать. То же и с собаками. Лучше не попадать в эту историю», — отметил он, сообщает РБК.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский советует брызнуть на животное парфюмом, в идеале — перцовым баллончиком. Он также отметил, что можно поднять руки вверх – это напугает собаку и заставит ее отступить.

Кинологи также отмечают, что при нападении категорически нельзя бежать, а следует остановиться, потому что собака поступит таким же образом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в МЧС назвали команды, которые могут остановить агрессивную собаку. В МЧС рекомендовали при встрече с собакой, которая начала подходить или рычать, нужно остановиться и уверенно произнести следующие слова: «Фу!», «Стоять!», «Место!» или «Сидеть!».