Медведь напал на фермера в Забайкалье и был застрелен

В Дульдургинском районе Забайкальского мужчина стал жертвой медведя. Местному жителю удалось выжить, но животное его сильно ранило.

Страшный инцидент случился во вторник, 30 сентября, возле села Токчин. Фермер вместе со своим другом искали в лесу пропавшую лошадь. Когда они обнаружили ее, к ним вышел медведь. Животное набросилось на одного из жителей. В результате пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу. Врачи обнаружили у него серьезные травмы лица, головы и рук.

Как сообщает chita.ru, после произошедшего местная администрация объявила на медведя охоту. Сегодня ночью, 1 октября, животное застрелили.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что медведь загрыз польского туриста. Все произошло в горах Армении.