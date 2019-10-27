Ученые открыли вещество, которое способно предотвратить рак, старение и ожирение

Ученые нашли белок, который способен снизить старение кожи и предотвратить возникновение онкологических заболеваний.

Открытие сделали французские ученые из Института Пастера. Они выяснили, что белок GDF11 может восстановить кровеносные сосуды в мозге, а также способен усилить нейрогенез.

Как сообщает MedicalXpress, данный белок помогает имитировать действие диет. Специалисты также отметили, что открытие может быть использовано в дальнейшем для лечения ожирения и нейродегенеративных заболеваний.

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