Ученые открыли вещество, которое способно предотвратить рак, старение и ожирение

Ученые открыли вещество, которое способно предотвратить рак, старение и ожирение
Открытие сделали французские ученые. Фото: Pixabay

Ученые нашли белок, который способен снизить старение кожи и предотвратить возникновение онкологических заболеваний.

Открытие сделали французские ученые из Института Пастера. Они выяснили, что белок GDF11 может восстановить кровеносные сосуды в мозге, а также способен усилить нейрогенез.

Как сообщает MedicalXpress, данный белок помогает имитировать действие диет. Специалисты также отметили, что открытие может быть использовано в дальнейшем для лечения ожирения и нейродегенеративных заболеваний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, почему женщин привлекают «плохие парни» или психопаты. О причинах рассказали ученые. Результаты исследования были получены в результате тестирования.

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