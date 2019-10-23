Ученые выяснили, почему женщин привлекают психопаты

Мужчины в то же время прошли тестирование на расстройства, интеллект, отношение к дамам и умение социализироваться. Фото: Pixabay

Мужчины в то же время прошли тестирование на расстройства, интеллект, отношение к дамам и умение социализироваться. Фото: Pixabay

Женщинам нравятся не просто «плохие парни», а мужчины с явными психопатическими наклонностями. Такой вывод сделали ученые из Канады.

Специалисты провели тесты, в результате которых выяснилось, что наибольшее число голосов от женщин получили мужчины, у которых были выявлены психосоматические расстройства. Ученые предположили, что все дело в самоуверенности таких мужчин, они знают, что сказать даме

Как сообщает Daily Mail, в ходе тестирования женщины посмотрели короткие видеозаписи с мужчинами, после чего проголосовали за тех, с кем хотели бы пообщаться вживую.

Ученые выяснили, что мужчины с психическими отклонениями способны соблазнять охранниц в тюрьмах. Такие типы оказались и самыми жестокими заключенными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о вреде сахара для людей, страдающих ожирением. Его потребление может привести к риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.