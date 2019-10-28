Пьяный мужчина бегал во дворе с пистолетом в Выборгском районе

В Выборгском районе Ленобласти мужчина пугал местных жителей травматическим пистолетом. О пьяном мужчине сообщила его супруга.

Все произошло в воскресенье, 27 октября, в СНТ «Полянки-2». Со слов 42-летней заявительницы, ее супруг бегал по улице с оружием. В то время в квартире кроме женщины находились ее мать и двое детей.

К месту происшествия оперативно прибыли полицейские. В доме опросили 56-летнего мужчину, у которого изъяли пистолет «Оса».

Подробности произошедшего раскрыло ГУВД. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

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