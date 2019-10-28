Злоумышленник похитил ящик с пожертвованиями из монастыря во Всеволожском районе

В Выборгском районе Ленобласти злоумышленник похитил из женского монастыря ящик с пожертвованиями. О случившемся в отдел полиции заявила 50-летняя жительница.
Со слов женщины, все произошло в период с 18:45 25 октября по 06:10 следующего дня на Советской улице. Неизвестный вынес ящик, в котором находились драгоценные изделия.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, сумма ущерба составила 3 млн рублей.
В результате розыскных мероприятий ящик был обнаружен позже в поврежденном состоянии на колокольне. В настоящее время правоохранители занимаются розысками злоумышленника.
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