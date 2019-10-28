Пропавшего жителя Сланцев нашли на дереве у озера во Всеволожском районе

Пропавшего жителя Сланцев нашли на дереве у озера во Всеволожском районе
Правоохранители опознали погибшего. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти в лесу нашли мертвого мужчину. Тело было обнаружено днем в субботу, 26 октября, у озера Хепоярви.

В отдел полиции обратился 21-летний житель Таганрога. Со слов парня, он наткнулся на труп около поселка Кавголово. Заявитель также добавил, что рядом с мужчиной в петле лежал портфель с документами и мобильным телефоном.

Как сообщили 47news, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что погибшим оказался 30-летний житель Сланцев. По предварительным данным, его искали с августа настоящего года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мать обнаружила видео с участием дочери на эротическом сайте. Несовершеннолетнего ребенка искали около года.

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Пропавшего жителя Сланцев нашли на дереве у озера во Всеволожском районе
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