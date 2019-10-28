Мать обнаружила пропавшего год назад ребенка на Pornhub

Жительница города Санрайз штата Флорида в США обнаружила пропавшую дочь на порносайте. 15-летнего ребенка разыскивали около года.

Откровенные фотографии и видео с участием девочки женщина увидела на Pornhub. Напуганная и шокированная мать незамедлительно обратилась в полицию. В результате проверки праоохранители обнаружили около 58 роликов с подростком на разных сайтах эротического содержания.

Как сообщает издание The Sun Sentinel, полицейским удалось выйти на след участника съемки. Им оказался 30-летний мужчина, который проживал в соседнем городе. Вокруг его дома было установлено наблюдение, в результате чего сотрудники увидели жителя с пропавшей девочкой.

Мужчину задержали. В ходе расследования пропавшая рассказала, что видео были сняты в доме мужчины, однако задержанный это отрицает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пропаже юной петербурженке, которая ушла из дома перед Новым годом.