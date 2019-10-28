В Выборгском районе задержали подозреваемого в разбое

В Выборгском районе Северной столицы сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в разбое.

Преступный инцидент произошёл в августе настоящего года в одной из квартир дома №29 по улице Руднева. Тогда полицейские задержали 21-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, по факту разбоя было возбуждено уголовное дело. В результате дальнейших розыскных мероприятий правоохранители задержали еще одного безработного мужчину.

Второму задержанному назначен арест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пьяном мужчине, который пугал прохожих пистолетом. В полицию обратилась его супруга.