В Выборгском районе задержали подозреваемого в разбое

В Выборгском районе задержали подозреваемого в разбое
Задержанному избрана мера пресечения. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Северной столицы сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в разбое.

Преступный инцидент произошёл в августе настоящего года в одной из квартир дома №29 по улице Руднева. Тогда полицейские задержали 21-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, по факту разбоя было возбуждено уголовное дело. В результате дальнейших розыскных мероприятий правоохранители задержали еще одного безработного мужчину.

Второму задержанному назначен арест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пьяном мужчине, который пугал прохожих пистолетом. В полицию обратилась его супруга.

арест ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание
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