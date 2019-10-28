Угонщика иномарки у сотрудника медцентра Никифорова поймали с погоней в Петербурге

Машина была припаркована у дома №32 по улице Коллонтай. Фото: Google View

Машина была припаркована у дома №32 по улице Коллонтай. Фото: Google View

Безработного петербуржца задержали по подозрению в угоне автомобиля. Машина принадлежала администратору центра радиационной медицины имени Никифорова.

Подозреваемого в преступлении поймали в воскресенье, 27 октября, у Александровского парка. Инспектор ДПС попросил остановиться водителя, однако тот проигнорировал требования сотрудника.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в итоге за водителем началась погоня. Оказалось, что документов на машину у водителя не было. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль принадлежит жителю улицы Коллонтай, который оставил транспорт у дома №32.

По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело. Подозреваемому назначено обязательство о явке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в разбое. Мужчине назначили арест.