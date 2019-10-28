Черный внедорожник протаранил ограждение на Испытателей

Сегодня утром, 28 октября, в Выборгском районе Северной столицы произошло ДТП с участием внедорожника. Машина влетела в разделительное ограждение.

Авария случилась на проспекте Испытателей в сторону Энгельса. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель, управляющий машиной марки Mitsubishi L200, не справился с управлением и протаранил разделительное ограждение.

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте», что машина сильно помята, разбита передняя часть. К месту происшествия прибыли экстренные службы.

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

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