Водители ищут номера после потопа в Мурино

Водители ищут номера после потопа в Мурино
Водитель нашел чужие автомобильные номера. Фото: vk.com/9kino.live

Двухдневный потоп после снегопада в Северной столице закончился для жителей Мурино поиском номеров машин.

В сообществе «Девяткино LIVE Мурино» появились кадры, на которых видно, как в воде под КАДом плавают несколько автомобильных номеров. Автор записи рассказал, что найденное обнаружил на перекрестке Верхней улицы и Охтинской аллеи.

Мужчина добавил, что работает таксистом. Когда он довез клиента – обнаружил, что потерял номера.

«Нашел столько номеров, свои не нашел», — написал водитель в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП с участием внедорожника. Автомобиль протаранил ограждение на Испытателей. В результате столкновения машина сильно пострадала.

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