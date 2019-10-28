Водители ищут номера после потопа в Мурино

Двухдневный потоп после снегопада в Северной столице закончился для жителей Мурино поиском номеров машин.

В сообществе «Девяткино LIVE Мурино» появились кадры, на которых видно, как в воде под КАДом плавают несколько автомобильных номеров. Автор записи рассказал, что найденное обнаружил на перекрестке Верхней улицы и Охтинской аллеи.

Мужчина добавил, что работает таксистом. Когда он довез клиента – обнаружил, что потерял номера.

«Нашел столько номеров, свои не нашел», — написал водитель в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП с участием внедорожника. Автомобиль протаранил ограждение на Испытателей. В результате столкновения машина сильно пострадала.