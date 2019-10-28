Данила Козловский может впервые стать отцом

Звездная пара Данила Козловский и Ольга Зуева могут впервые стать родителями. О беременности актрисы рассказал источник из окружения пары.

К решению завести ребенка Козловский и Зуева, по информации StarHit, пришли осознанно. Актеры живут вместе около четырех лет и добились успеха в профессии.

«Сейчас во всю готовятся, присматривают вещи для малыша», — сообщил источник.

Подтверждать информацию о будущем ребенке пара не спешит. Брат Козловского Егор также сообщил, что ничего не знает беременности. Однако близкие к актерам источники сообщают, что живот Зуевой заметно округлился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенью 2020 года состоится премьера фильма Данилы Козловского «Когда падали аисты». Картина повествует об аварии на Чернобыльской АЭС. Роли в фильме исполнили Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Артур Бесчастный, Николай Козак и другие.