Осенью состоится премьера фильма Данилы Козловского

Завершились съемки фильма, посвященного аварии на АЭС в Чернобыле. Премьера пройдет осенью 2020 года.

Актер и режиссер картины «Когда падали аисты» Даниил Козловский представил масштабную киноработу. Как сообщает студия «Нон-Стоп Продакшн», фильм повествует об одном из фрагментов ликвидации аварии, а также о людях, которые жертвуя своей жизнью не дали произойти глобальной катастрофе.

Режиссер занял в фильме главную мужскую роль. Также в фильме играли Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и другие.

На больших экранах картина должна появиться 8 октября 2020 года.

Для съемок использовались закрытые объекты АЭС в Курчатове, а также студийные павильоны в Москве в Будапеште и в Хорватии.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Северной столице начались съемки фильма. Режиссер фильма «Лебединый пруд» — Антон Бильжо.