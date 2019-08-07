В Петербурге начались съемки фильма «Лебединый пруд»

Автором новой трагикомедии «Лебединый пруд» выступает создатель фильмов «Рыба-мечта» и и «Амбивалентность» Антон Бильжо. Съемки проходят в Санкт-Петербурге.

По сюжету, в городе N произошел интересный случай, когда местный губернатор в ходе своей предвыборной кампании решает реконструировать и возродить старый областной театр. В качестве ответственной за постановку балета «Лебединое озеро» он назначает свою жену, которая в прошлом была балериной.

Женщина так увлекается организацией постановки, что приглашает принять в ней участие всех желающих — любого физического состояния и возраста, пола и уровня профессионализма.

Режиссер отмечает, что в ходе подготовки фильма они руководствовались тем же принципом. Он отметил, что в картине участвуют даже животные.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что композитора «Симпсонов» уволили из-за возраста, он намерен судиться с Fox.