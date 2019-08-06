Композитора «Симпсонов» уволили из-за возраста, он намерен судиться с Fox

Американский кино- и телекомпозитор Альф Клаузен, которому 78 лет, собирается судиться с компанией Fox, обвиняя ее в дискриминации по возрасту.

Композитора мультсериала «Симпсоны» уволили на 29-м сезоне сериала. В течение 27 лет он написал музыку не менее к чем 600 эпизодам шоу. По мнению Клаузена, его уволили по причине его старости. Но студия утверждает, что возраст сотрудника тут не при чем, просто создатели мульт сериала решили обновить музыкальное сопровождение «Симпсонов».

Альф Клаузен направил иск с формулировкой «неправомерное увольнение» в Верховный суд Лос-Анджелеса лишь спустя два года после увольнения, пишет USA Today.

Карьера Клаузена началась в 1969 году. Он работал над фильмами и сериалами «Альф», «Детективное агентство «Лунный свет», «Ох уж эта наука», «Голый пистолет», «Последний звездный боец» и другими.

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