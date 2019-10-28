Холдинг «ВИС» предлагает построить частное метро в Пулково

Инвестиционный холдинг «ВИС» предлагает создать частную линию метрополитена в Петербурге. Ветка из шести станций пройдет через аэропорт Пулково до города-спутника Южный.

Инициативу холдинг представил комитетам Смольного и ГУП «Петербургский метрополитен». Финансовая модель предполагает инвестиции в размере 130-140 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ». При этом 30% суммы будет выделено из городского бюджета.

Окупиться проект должен за счет платы за проезд. Для проезда по всей линии предлагают установить общегородской тариф — 45 рублей, а для посадки и высадки в Пулково — 150-200 рублей.

Работа над проектированием, строительство и ввод в эксплуатацию займут от 6 до 8 лет. Обосновывающие материалы проекта в Смольный в полном объеме пока не поступили. По данным комитета по инвестициям, проект направили на доработку.

Группа «ВИС» ведет деятельность с 2000 года. Холдинг реализует крупные проекты в сфере энергетической, промышленной, транспортной, социальной и нефтегазовой инфраструктур. «ВИС» также известен как один из крупных порядчиков «Газпрома».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что между Пулково и станцией «Московская» запустили новые автобусы.