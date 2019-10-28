Водитель, насмерть сбивший подростка на Науки, получил два года в колонии-поселении

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП на проспекте Науки. Водитель на Chevrolet Lanos сбил вышедшего из трамвая подростка. Мальчик скончался в больнице на следующий день.

Калининский районный суд приговорил водителя Азиза Улугбекова к 2 годам в колонии-поселении с компенсацией морального вреда 3 млн 600 тыс. рублей. Управлять транспортом он не сможет 2,5 года, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Авария произошла около десяти вечера 25 мая 2019 года на перекрестке проспекта Науки и улицы Обручевых. Приближаясь к трамвайной остановке, Улугбеков ехал со скоростью 60-80 км/ч. При этом при виде попутного трамвая он не притормозил. В результате чего под колеса Chevrolet попал 15-летний мальчик.

На улице, как отметили в суде, было светло и сухо. Мальчик скончался на следующей день в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель маршрутки получил административный арест после ДТП на улице Десантников. К мере пресечения по уголовному делу добавили пять суток.