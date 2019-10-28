Водителя перевернувшейся на Десантников маршрутки арестовали еще на пять суток

После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Водитель маршрутки Сапарбек Темирбаев получил административный арест после ДТП на улице Десантников. Решение вынес Красносельский районный суд.

Автомобилист привлечен к административной ответственности. Суд установил, что он нарушил общественный порядок при оформлении ДТП, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Темирбаев не выполнил требования сотрудника полиции и отказался предоставлять водительские права документы, удостоверяющие личность.

Свою вину за совершение правонарушения мужчина признал. Суд назначил ему административный арест 5 суток.

Ранее Темирбаева заключили под стражу на два месяца по уголовному делу о ДТП на Десантников. В следственном изоляторе он пробудет до 22 октября. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения.

Напомним, авария произошла 20 октября на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. Маршрутное такси перевернулось после столкновения с трамваем. В ДТП пострадали 15 человек, в том числе двое детей.